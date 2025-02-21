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Вручение наград премии «Визионеры. Управление изменениями» перенесли на другую дату

Информацию о дате награждения премией «Визионеры» объявят в ближайшее время
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Пресс-служба премии «Визионеры. Управление изменениями»

Организаторы премии «Визионеры. Управление изменениями» объявили о переносе церемонии вручения наград за 2024-2025 годы.

В пресс-службе АНО «Лига зеленых брендов» сообщили, что по независящим от организаторов причинам премия переносится на другую дату.

Информацию о времени и месте церемонии разместят на официальном сайте (https://award.plus-one.ru/) премии в ближайшее время.

Отмечается, что в этом году было подано 50 заявок в двух номинациях: «Оценка отчетов компаний» и «Оценка проектов».

Конкурсные проекты были оценены членами жюри к 16 февраля.

Очное заседание жюри состоялось на следующий день.

Оценка работ аналитическим партнером премии — рейтинговым агентством АКРА – была завершена 18 февраля. Список победителей сформирован.

Эксперты оценивали существенность, инновационность, масштабируемость социального воздействия и устойчивость эффектов от реализации проекта.

Премия «Управление изменениями. Визионеры» проводится с 2018 года и направлена на выявление лучших национальных практик и проектов, оказывающих устойчивое воздействие на экологию, экономику и общество.

Событие стало площадкой обмена опытом в области ответственных практик бизнеса, социальных предпринимателей, НКО и продвигающих их коммуникаций.

Медиахолдинг Rambler&Co выступает одним из титульных информационных партнеров премии, «Лента.ру», «Газета.Ru» — информационными партнерами.

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