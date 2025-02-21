В Подмосковье капитально отремонтируют более 30 центров соцобслуживания и реабилитации

В более чем 30 учреждениях социального обслуживания и реабилитации, предоставляющих услуги детям, пенсионерам и инвалидам, проведут капитальный ремонт в 2025 году. На эти цели из областного бюджета выделили более 1,5 млрд рублей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, которого цитирует пресс-служба регионального правительства.

Глава Подмосковья отметил, что комплексным и семейным центрам, оздоровительным лагерям, добрым домам, а также пансионатам в регионе уделяется особое внимание.

По словам Андрея Воробьева, для тех, кому необходима забота и поддержка нужно создавать комфортные условия жизни.

Он уточнил, что в 2023-м году капитально отремонтировали 27 учреждений, в 2024 году — 30, в этом году планируют полностью обновить еще 33.

Глава региона подчеркнул, что важно не просто придать новый вид зданиям, но и оснастить объекты современным оборудованием, поэтому средства направляются как на капремонт, так и на закупку техники, мебели, предметов быта.

Он уточнил, что ежегодно в Подмосковье проходят реабилитацию более 200 тыс. жителей.

«Это и старшее поколение, и дети, и люди с ограниченными возможностями здоровья, и наши герои, получившие ранения на передовой. Задача — сделать так, чтобы в учреждениях социального обслуживания и реабилитации было уютно, как дома, имелось все необходимое для оказания специализированной помощи», — добавил Андрей Воробьев.

В пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья сообщили, что в этом году завершится второй этап капитального ремонта Доброго дома в Орехово-Зуеве. В этом учреждении живут более 730 человек.

Также капремонт намечен еще в двух Добрых домах — в Одинцове и Шатуре.

В Реутове на финишной прямой модернизация комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Балашихинский» — там оказывают помощь детям с ограничениями по здоровью, инвалидам и пожилым.

Обновлен будет также центр помощи семье и детям «Созвездие» в Рузе.