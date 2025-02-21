Сотрудник петербургского МФЦ подал иск о дискриминации на работе из-за внешности и религии

В Петербурге сотрудник МФЦ Байжан Исмогулов подал на работодателя иск о дискриминации из-за внешности, религии и жалоб на оплату труда. Об этом сообщает глава объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

Мужчина подал в суд на МФЦ с просьбой установить факт дискриминации в его отношении при утверждении графика отпусков на 2025 год. Сотрудник желает добиться отмены утвержденного графика и компенсации морального вреда в размере 1 млн рублей.

Истец работает в МФЦ с 2015 года, и каждый год до 2024 года он делил свой отпуск по 14 дней. Один из периодов отпусков всегда приходился на лето.

Однако при утверждении графика отпусков на 2025 год мужчине согласовали отпуск сразу на 28 дней с 10 ноября, — летом в отпуск он не пойдет. Сотрудник связал это с жалобами на оплату его труда, а также тем фактом, что он является единственным сотрудником МФЦ Выборгского района с азиатской внешностью, который исповедует ислам и соблюдает религиозные обряды.

Работник считает, что его цельный отпуск в осенне-зимнее время не является производственной необходимостью. По его мнению, имеет место ярко выраженная дискриминация в трудовой сфере.

Ранее женщина отсудила компенсацию после увольнения за ношение кроссовок на работе.