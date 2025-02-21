В Роспотребнадзоре оценили риск передачи выявленного в Китае коронавируса человеку

Роспотребнадзор РФ назвал низким риск передачи обнаруженного в КНР нового коронавируса HKU5 от летучих мышей людям. Об этом пишет РИА Новости.

«Продолжение мониторинга и исследований необходимо для обеспечения безопасности и готовности к возможным вызовам в будущем», — отметили в ведомстве.

До этого гонконгское издание South China Morning Post писало, что в Китае обнаружили у летучих мышей новый коронавирус, который может заражать людей. В публикации отмечается, что этот вирус является новым штаммом коронавируса HKU5, впервые обнаруженным у японского нетопыря в Гонконге. Исследование проводили специалисты из отделения Академии наук Китая в Гуанчжоу, Уханьского университета и Уханьского института вирусологии в лаборатории Гуанчжоу.

Ученые утверждают, что пока нет поводов для паники. Риск появления HKU5-CoV-2 среди людей не следует преувеличивать, но требуется провести более тщательное исследование, считают исследователи.

Ранее в Роспотребнадзоре назвали стабильной ситуацию с метапневмовирусом в России.