Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Дагестане мужчину избили палкой родственники из-за алкогольной зависимости

Mash: в Дагестане родственники избили мужчину из-за того, что тот не бросил пить
close
Shutterstock

В Дагестане правоохранители разбираются в обстоятельствах избиения пожилого мужчины его родственниками. Об этом сообщает Mash Gor.

Инцидент произошел в селе Кища. По данным Telegram-канала, пострадавший много пил. Он обещал родне больше не злоупотреблять алкоголем, но не смог сдержать обещание.

Родственники предложили ему либо отказаться от спиртного, либо получить 40 ударов палкой.

«Стойко вынес порку и жаловаться никуда не стал», – сообщается в публикации.

Происходящее на видео снимала соседка, вскоре кадры попали в интернет. В результате на ситуацию обратили внимание сотрудники правоохранительных органов. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого в Челябинской области мужчину подозревают в нападении на свою мать. По данным местных СМИ, взрослый сын нанес не менее 20 ударов пострадавшей, спасти ее не удалось.

Ранее в Москве посетитель потерял сознание после избиения сотрудником бара.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами