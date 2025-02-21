В Дагестане мужчину избили палкой родственники из-за алкогольной зависимости

Mash: в Дагестане родственники избили мужчину из-за того, что тот не бросил пить

В Дагестане правоохранители разбираются в обстоятельствах избиения пожилого мужчины его родственниками. Об этом сообщает Mash Gor.

Инцидент произошел в селе Кища. По данным Telegram-канала, пострадавший много пил. Он обещал родне больше не злоупотреблять алкоголем, но не смог сдержать обещание.

Родственники предложили ему либо отказаться от спиртного, либо получить 40 ударов палкой.

«Стойко вынес порку и жаловаться никуда не стал», – сообщается в публикации.

Происходящее на видео снимала соседка, вскоре кадры попали в интернет. В результате на ситуацию обратили внимание сотрудники правоохранительных органов. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого в Челябинской области мужчину подозревают в нападении на свою мать. По данным местных СМИ, взрослый сын нанес не менее 20 ударов пострадавшей, спасти ее не удалось.

Ранее в Москве посетитель потерял сознание после избиения сотрудником бара.