В Дагестане мужчину избили палкой родственники из-за алкогольной зависимости

В Дагестане правоохранители разбираются в обстоятельствах избиения пожилого мужчины его родственниками. Об этом сообщает Mash Gor.
Инцидент произошел в селе Кища. По данным Telegram-канала, пострадавший много пил. Он обещал родне больше не злоупотреблять алкоголем, но не смог сдержать обещание.
Родственники предложили ему либо отказаться от спиртного, либо получить 40 ударов палкой.
«Стойко вынес порку и жаловаться никуда не стал», – сообщается в публикации.
Происходящее на видео снимала соседка, вскоре кадры попали в интернет. В результате на ситуацию обратили внимание сотрудники правоохранительных органов. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
До этого в Челябинской области мужчину подозревают в нападении на свою мать. По данным местных СМИ, взрослый сын нанес не менее 20 ударов пострадавшей, спасти ее не удалось.
Ранее в Москве посетитель потерял сознание после избиения сотрудником бара.