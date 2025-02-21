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Посол России рассказал, как его вербовали в Британии

Посол Келин: британские журналисты предлагали запросить политическое убежище
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Посольство РФ в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии" class="item-image" loading="lazy">
Посольство РФ в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии

Посол России в Великобритании Андрей Келин сообщил, что британские журналисты советовали ему рассмотреть возможность обращения за политическим убежищем в стране. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия 1».

«Что касается (британской. — прим. ред.) прессы, у меня достаточно сейчас контактов с ними. Тут мне предлагали уйти со своего поста и запросить убежище в Британии. Здесь и такие пробросы были», — отметил дипломат.

Келин подчеркнул, что в Великобритании продолжает существовать тенденция к стремлению нанести стратегическое поражение России. По его словам, изменение текущего курса стало бы признанием неправоты в проводимой в последние годы политике и правительству было бы трудно объяснить это собственному населению.

В декабре британская газета The Guardian писала, что западные спецслужбы стали активнее вербовать россиян. По ее данным, для реализации этих мер используются активные контакты с гражданами, а также «холодные подходы» и проверенный метод «чемодана, полного наличных».

Ранее посол РФ в Польше оценил попытки вербовки российских дипломатов.

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