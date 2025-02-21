В Австралии решили переименовать циклон из-за совпадения с именем премьера

BoM: в Австралии переименуют циклон, чтобы избежать совпадения с именем премьера

Метеорологи Австралии приняли решение переименовать циклон, чтобы избежать совпадения с именем премьер-министра Энтони Альбанезе. Об этом сообщил представитель государственного метеорологического бюро Австралии (BoM), пишет портал 9news.

В бюро пояснили, что тропический циклон, который надвигается на северное побережье Австралии, планировали назвать Anthony («Энтони»), однако позднее было принято решение дать погодному явлению имя Alfred («Альфред»).

«Когда название циклона совпадает с именем выдающегося человека нашего времени, мы меняем порядок на следующее имя, начинающееся на ту же букву, чтобы избежать путаницы», — приводит портал заявление представителя бюро.

Портал уточнил, что метеорологи сохраняют традицию давать женские и мужские имена надвигающимся циклонам, следуя алфавитному порядку, чтобы упростить коммуникацию между специалистами и общественностью.

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