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В Австралии решили переименовать циклон из-за совпадения с именем премьера

BoM: в Австралии переименуют циклон, чтобы избежать совпадения с именем премьера
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Australia/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).com/Global Look Press

Метеорологи Австралии приняли решение переименовать циклон, чтобы избежать совпадения с именем премьер-министра Энтони Альбанезе. Об этом сообщил представитель государственного метеорологического бюро Австралии (BoM), пишет портал 9news.

В бюро пояснили, что тропический циклон, который надвигается на северное побережье Австралии, планировали назвать Anthony («Энтони»), однако позднее было принято решение дать погодному явлению имя Alfred («Альфред»).

«Когда название циклона совпадает с именем выдающегося человека нашего времени, мы меняем порядок на следующее имя, начинающееся на ту же букву, чтобы избежать путаницы», — приводит портал заявление представителя бюро.

Портал уточнил, что метеорологи сохраняют традицию давать женские и мужские имена надвигающимся циклонам, следуя алфавитному порядку, чтобы упростить коммуникацию между специалистами и общественностью.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшие дни в регионах центра и юга европейской части России, а также в Сибири, Поволжье, на Урале, Дальнем Востоке и в Северо-Кавказских республиках температура опустится ниже нормы на 5-9°C.

Также эксперт погоды рассказал, что температура воздуха в Москве в конце февраля и начале марта будет выше климатической нормы, снегопады не ожидаются.

Ранее москвичей предупредили о самом холодном дне с начала года.

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