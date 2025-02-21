Синоптики продлили желтый уровень опасности в Москве

В Москве и Подмосковье продлили на двое суток действие желтого уровня погодной опасности. Об этом сообщил Гидрометцентр на своем официальном сайте.

Причиной продления стала сильная гололедица в столице. Предупреждение будет действовать до 23:00 25 февраля. Аналогичное предупреждение действует в Подмосковье.

До этого научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что температура воздуха в Москве в конце февраля и начале марта будет выше климатической нормы, снегопады не ожидаются. Он добавил, что до 23–24 февраля среднесуточные температуры воздуха останутся отрицательными. Днем температура будет стремиться к нулю, 25–26 февраля большая вероятность, что ночью температура будет находиться в пределах –5℃...-1℃, а в дневные часы около ноля, отметил Вильфанд.

По прогнозу синоптика Евгения Тишковца, метеорологическая весна придет в первую неделю марта, то есть на две или три недели раньше нормы.

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