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Молодой россиянин установил на авто вместо госномеров матерную табличку и пожалел

Краснодарец получил пять суток ареста за табличку с матерным словом на авто

В Краснодаре полиция задержала 22-летнего местного жителя, который установил на свое авто вместо государственных номеров табличку с нецензурным словом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Проверка машины марки KIA была инициирована после появления фото транспортного средства с оскорбляющей прохожих табличкой в сети. Владелец авто пояснил, что приобрел табличку на маркетплейсе, и установил ее на машину, чтобы развлечься с друзьями.

Мужчина на камеру раскаялся в содеянном и пообещал, что подобное больше не повторится.

В отношении нарушителя был составлен административный протокол за мелкое хулиганство.

В объединенной пресс-службе судов Краснодарского края заявили, что молодому человеку назначено в качестве наказания пять суток административного ареста.

Ранее в Воронеже алиментщик сдал авто на металл, чтобы деньги не достались сыну.

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