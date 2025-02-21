Россиянам назвали слова-маркеры, которыми мошенники толкают своих жертв на преступления

Директор департамента противодействия мошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский назвал слова-маркеры, которые мошенники используют, чтобы вынудить своих жертв совершать преступления. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, злоумышленники чаще всего используют выражения «вернем украденные деньги», «получишь вознаграждение» или «спасаешь родственников», убеждая своих жертв.

Велигодский посоветовал в случае подобных разговоров сразу прекратить звонок. Он отметил, что это явная попытка провокации.

До этого в Банке России рассказывали, что жертвами мошенников в прошлом году чаще остальных становились россиянки со средним уровнем дохода. По данным регулятора, речь идет о женщинах от 25 до 44 лет, имеющих среднее образование. Пожилые граждане тоже оказались в зоне риска, однако доля пострадавших среди них выросла несильно, уточнили в Центробанке, не уточнив цифры.

В основном, сообщили в регуляторе, мошенники получают доступ к деньгам с помощью телефонного и СМС-мошенничества, а также при помощи взлома аккаунтов на Госуслугах.

Ранее в России собрались ввести новые меры для защиты от телефонных мошенников.