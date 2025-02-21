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В Подмосковье электричка на скорости врезалась в автомобиль, выехавший на рельсы

В Дубне электричка снесла легковую машину, водитель не выжил

В Подмосковье правоохранители выясняют обстоятельства аварии с участием электрички. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в Дубне, на первом километре Нового шоссе. По предварительным данным, водитель на машине марки Lada решил пересечь переезд на красный свет. В результате на рельсах мужчину сбил электропоезд. Спасти водителя легковой машины не удалось.

На кадрах с места инцидента видно, что поезд смял переднюю часть автомобиля и снес его с переезда.

«В настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», – сообщается в публикации.

До этого в Ленинградской области пожилой мужчина попал под колеса электрички на перегоне Назия – Жихарево. Местный житель шел по путям и не заметил, что к нему приближалась электричка. Машинист подавал сигналы и пытался остановиться, но все равно столкнулся с пострадавшим.

Пенсионера госпитализировали с различными травмами.

Ранее на Шри-Ланке россиянка пыталась сделать красивое фото в поезде и вылетела из окна состава.

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