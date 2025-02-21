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В Сочи девушка случайно прострелила себе глаз в школе

Mash: в Сочи школьница случайно прострелила себе глаз
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Shutterstock/FOTODOM

В Сочи 14-летняя девушка попала в больницу после подготовки к соревнованиям. Об этом сообщает Kub Mash.

Инцидент произошел в гимназии №6. По данным Telegram-канала, школьница находилась в тире учебного заведения и тренировалась. В какой-то момент пуля отрикошетила пострадавшей в глаз.

Прибывшие на место медики госпитализировали ее с травмой роговицы. Жизни девушки ничто не угрожает.

До этого в Воронежской области десятилетний школьник случайно выстрелил в себя из травматического пистолета. В результате пуля застряла между первым шейным позвонком и основанием черепа.

При этом семья не сразу обратилась в больницу. Когда состояние пострадавшего ухудшилось, его отвезли в местную больницу, затем – транспортировали в Воронеж на вертолете. Школьник уже в стабильном состоянии.

Подобный случай произошел в Петербурге, где 16-летний молодой человек случайно выстрелил себе в живот. Врачи оказали ему всю необходимую помощь.

Ранее в Тамбовской области охотник случайно выстрелил в приятеля.

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