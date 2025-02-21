Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве посетитель потерял сознание после избиения сотрудником бара

В Москве работника бара арестовали за избиение посетителя

В Москве суд избрал меру пресечения сотруднику бара, которого подозревают в избиении посетителя. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Инцидент произошел в баре на Мясницкой улице. Что именно стало причиной произошедшего, не уточняется. На кадрах с места инцидента заметно, как 29-летний гость ударил другого сотрудника, находившегося за барной стойкой.

К нему подошел подозреваемый и вывел из заведения. На улице 33-летний мужчина избил посетителя, который пытался защититься, но сделать это ему не удалось. Сотрудник бара наносил ему удары в том числе и по голове.

«В результате произошедшего потерпевший ушибся головой об асфальт и потерял сознание», – сообщается в публикации.

Мужчину направили в больницу, ущерб его здоровью расценили как тяжкий.

Подозреваемого тем временем задержали, в его отношении возбудили уголовное дело. Фигуранта отправили под стражу.

Ранее в Приморье неизвестные избили юношу после замечания.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами