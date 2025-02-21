В Москве посетитель потерял сознание после избиения сотрудником бара

В Москве работника бара арестовали за избиение посетителя

В Москве суд избрал меру пресечения сотруднику бара, которого подозревают в избиении посетителя. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Инцидент произошел в баре на Мясницкой улице. Что именно стало причиной произошедшего, не уточняется. На кадрах с места инцидента заметно, как 29-летний гость ударил другого сотрудника, находившегося за барной стойкой.

К нему подошел подозреваемый и вывел из заведения. На улице 33-летний мужчина избил посетителя, который пытался защититься, но сделать это ему не удалось. Сотрудник бара наносил ему удары в том числе и по голове.

«В результате произошедшего потерпевший ушибся головой об асфальт и потерял сознание», – сообщается в публикации.

Мужчину направили в больницу, ущерб его здоровью расценили как тяжкий.

Подозреваемого тем временем задержали, в его отношении возбудили уголовное дело. Фигуранта отправили под стражу.

Ранее в Приморье неизвестные избили юношу после замечания.