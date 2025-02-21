Россиянам рассказали о схеме мошенников с «похищением человека»

Телефонные мошенники могут заставлять людей переставать общаться с родственниками, а потом требовать со вторых деньги якобы за «похищенного». Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, аферисты могут вынудить поверивших им людей даже уехать в другой регион. Тем временем родственникам сообщают о похищении и, угрожая нанести увечья «заложнику», требуют перевести им крупные суммы.

В пример подобной схемы Волк привела случай, когда 16-летний москвич по указаниям мошенников продал золотые украшения своей матери и выехал во Владимирскую область, чтобы передать им деньги.

«После этого мать молодого человека получила сообщение о том, что ее сын похищен и ему грозит физическая расправа. Чтобы этого избежать, она должна немедленно перевести похитителям 500 тыс. рублей», — сказала Волк.

После обращения женщины в полицию, подростка смогли найти менее чем за сутки. В итоге школьника нашли по ориентировке и доставили домой в Москву. Его жизни и здоровью ничего не угрожает, передать преступникам деньги он не успел.

Волк призвала побеседовать со своими родственниками и рассказать им об этой криминальной схеме. Особенно это касается несовершеннолетних и пожилых, которых мошенники обманывают чаще всего.

Ранее в Екатеринбурге десятиклассник перевел мошенникам полмиллиона рублей со счета отца.