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Студентов из Китая обвинили в похищении соотечественника в Москве

В Москве четырех студентов из КНР обвинили в похищении соотечественника
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Евгений Биятов/РИА Новости

Четверым студентам из Китая, обучающимся на втором курсе Московского государственного университета (МГУ) имени М.В. Ломоносова, предъявлены обвинения в похищении их соотечественника с целью вымогательства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.

Дело было возбуждено по статьям Уголовного кодекса России «Похищение человека группой лиц по предварительному сговору» и «Вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере». Студенты находятся под арестом.

Потерпевшим является гражданин Китая, который проживает в России. У одного из обвиняемых он взял в долг крупную сумму, но не вернул. Фигуранты дела хотели вернуть деньги с помощью похищения и применения силы. Своего соотечественника они удерживали в помещении бани и применяли против него насилие, требуя деньги в обмен на освобождение, говорится в публикации.

До этого сообщалось, что в Челябинске мигрантов подозревают в похищении молодого человека.

Ранее в Амурской области полицейский и двое его друзей избили и похитили мужчину ради денег.

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