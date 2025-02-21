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Общественный транспорт в Израиле остановил работу

В Израиле приостановил работу общественный транспорт на фоне терактов
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Nir Elias/Reuters

В Израиле приостановил работу общественный транспорт на фоне нескольких взрывов в автобусах. Об этом сообщает издание Ynet со ссылкой на главу минтранспорта Израиля Мири Регев.

Она добавила, что все транспортные компании должны следовать распоряжениям службы безопасности страны (ШАБАК).

«Все автобусы, поезда и легкорельсовый транспорт должны быть остановлены, проверены и приняты меры в соответствии с инструкциями ШАБАКа и полиции», — заявила Регев.

По словам главы транспортного ведомства, она держит ситуацию на контроле, находясь на связи с главой Управления общественного транспорта и другими сторонами.

ХАМАС также опубликовал заявление по атакам на транспорте в Израиле, назвав атаки «местью».

В городе Бат-Ям, расположенном в 50 километрах от Тель-Авива, произошел взрыв трех автобусов.

В результате произошедшего никто не пострадал. Сотрудники полиции остановили движение транспорта в районе взрыва. Правоохранители считают, что подозреваемый мог с его помощью скрыться с места происшествия.

Ранее в Петербурге произошел взрыв в салоне автобуса.

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