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Эстония закроет КПП на границе с Россией из-за учений

Правительство Эстонии закроет КПП «Нарва-1» на границе с Россией на три дня
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Сергей Степанов (признан в РФ иностранным агентом)/РИА Новости

Правительство Эстонии подписало указ о закрытии КПП «Нарва-1» на границе с Россией из-за учений полиции и погранохраны в период с 30 апреля по 2 мая 2025 года. Об этом сообщает Delfi

В публикации отмечается, что закрытие погранперехода обусловлено необходимостью обеспечения национальной безопасности и общественного порядка.

В указе отмечается, что полицейские совместно с пограничной охранной проведут учения «Щит». В документе подчеркивается, что если маневры не состоятся, то «готовность департамента полиции и погранохраны к обеспечению национальной безопасности и общественного порядка снизится».

В январе таможенный инспектор Нарвского погранпункта Татьяна Забалуева заявила, что в Налогово-таможенном департаменте (НТД) Эстонии не подтвердили информацию о возможном закрытии границы с Россией в ближайшее время.

Если поступит соответствующий приказ от правительства страны, то департамент и все жители страны узнают об этом, добавила Забалуева.

Ранее полиция Эстонии запретила полеты беспилотников на границе с Россией.

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