В Госдуме предложили способ досрочного выхода учителей на пенсию

В Госдуме предложили включить в педагогический стаж отпуск по уходу за ребенком

Депутаты Государственной думы предложили включать в педагогический стаж отпуск по уходу за ребенком и период получения профильного образования. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на копию письма на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Согласно инициативе, депутаты предлагают дополнить статью 47 закона об образовании новым пунктом, которым будет закреплено право учета в педагогическом стаже периода обучения в вузах по профильным направлениям. При этом педагоги будут обязаны иметь стаж не менее трех лет. Для включения времени отпуска по уходу за ребенком учителям нужно будет продолжить работу в учебных заведениях, следует из письма.

Авторами проекта стали председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина, первый заместитель главы комитета по просвещению Яна Лантратова, заместитель председателя комитета по экономической политике Михаил Делягин и другие. По их словам, подобная мера позволит педагогам быстрее набрать 25 лет стажа, по истечении которых они получат право на досрочный выход на пенсию.

12 февраля председатель Государственной думы Вячеслав Володин направил в комитет ГД по просвещению законопроект, регулирующий порядок переподготовки педагогических работников. Согласно инициативе, учителя должны получить дополнительное профессиональное образование в государственных и муниципальных образовательных организациях для подтверждения квалификации или допуска к работе.

Ранее российские учителя попросили оплачивать переработки по повышенному тарифу.