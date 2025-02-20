Истощенного пса обнаружили привязанным в лесопарке российского города

В Петрозаводске на привязи в лесопарке обнаружили истощенного пса породы кане-корсо. Информация об этом появилась в группе «Морозко. Группа помощи кане-корсо Грею».

Пса нашли 14 февраля на привязи в необорудованном парке Каменный бор, где часто гуляют с собаками. Животное было истощено, на нем был железный намордник. Предположительно, его оставили в таком состоянии в мороз на привязи с целью физического устранения, так как такие собаки не приспособлены к холодам.

Сейчас псу ищут передержку, а также планируют провести медицинское обследование, операцию на глаза и кастрацию. В будущем собаку хотят пристроить новым хозяевам.

Сообщается, что пес сменил нескольких хозяев. В какие-то моменты его били и не кормили, однако собаку оценивают как неагрессивную. Животное также не было замечено в вандализме.

Ранее собаку, провалившуюся под лед, спасли в российском городе.