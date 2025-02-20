Волгоградец лишился почти 10 млн рублей в надежде разбогатеть

Житель Волгограда набрал кредитов и обналичил все накопления в надежде получить прибыль от заработка на фондовой бирже. Об этом сообщает областное управление МВД.

53-летний волгоградец планировал получить быстрый заработок на фондовой бирже. Лжеброкеры убедили потерпевшего инвестировать свои деньги и получить прибыль.

В течение месяца потерпевший переводил личные сбережения и кредитные средства на счета мошенников. Когда сумма превысила 9,5 млн рублей, мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию.

До этого сообщалось, что в Калининграде мужчина решил стать криптовалютным инвестором и отдал мошенникам взятые в кредит деньги. Неизвестный, представившийся брокером, пообещал горожанину заработок на покупке криптовалюты. Мужчина поверил лжеспециалисту и начал следовать его советам. Он взял в кредит 1,2 млн рублей и отправил их на счета, указанные злоумышленниками, а затем стал ждать обещанной лжеброкером прибыли. Однако аферисты перестали выходить на связь, а вернуть вложенные средства не получилось.

Ранее в Благовещенске запуганный юноша отдал мошенникам 6,8 млн рублей.