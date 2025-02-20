В Ярославле родители школьника заплатили 250 тыс рублей за брошенный на машину кирпич

В Ярославле школьник сбросил кирпич с 10-го этажа и разбил машину

Заволжский суд Ярославля обязал родителей 15-летнего подростка заплатить за восстановление разбитого им чужого автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Группа подростков решила погреться в подъезде ярославской многоэтажки, школьники поднялись на 10-й этаж, где на лестничной площадке было открыто окно, на подоконнике лежали кирпичи. Один из мальчиков бросил кирпич из окна, тот упал на крышу автомобиля Kia Soul, припаркованного возле дома, и повредил ему крышу.

Владелец машины через суд потребовал с УК и родителей подростка возмещения ущерба. В ходе судебного заседания было установлено, что наличие кирпича на подоконнике не является причиной повреждения машины, а значит, вины УК нет. Родители ребенка считали, что возместить ущерб должна именно управляющая компания.

Суд взыскал с законных представителей подростка 63 тысячи рублей, куда вошли расходы на восстановление машины и оплата услуг представителя истца.

До этого сообщалось, что в Челябинске подростки кирпичом разбили припаркованный автомобиль и сняли это на видео. В городской полиции сообщили, что владелец разбитого легкового автомобиля написал заявление. Сотрудники правоохранительных органов ищут хулиганов.

Ранее россиянин отсудил компенсацию за не накрытый к его приходу стол в кафе.