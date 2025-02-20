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Россиянина арестовали по делу о домогательствах десятилетней дочери в купе поезда

На Камчатке мужчину заподозрили в домогательствах в отношении дочери
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Depositphotos

На Камчатке 48-летнего мужчину заподозрили в том, что он домогался своей десятилетней дочери в купе поезда. Об этом сообщает mk-kamchatka.ru.

Инцидент произошел в закрытом городе Вилючинске. 30-летняя женщина обратилась в правоохранительные органы и написала заявление на своего супруга — она сообщила, что мужчина домогался их десятилетней дочери осенью прошлого года в купе поезда.

Стражи порядка поместили мужчину в СИЗО. Детали и обстоятельства случившегося на данный момент устанавливаются.

До этого в Москве таксист домогался шестилетнего мальчика, которого мать оставила в машине. По факту инцидента возбудили уголовное дело.

Ранее пожилой педофил-рецидивист пытался надругаться над девочкой в московском подъезде.

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