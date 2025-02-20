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В Новосибирске мужчина избил соседа, обзывавшего его пятилетнего сына из-за музыки

В Новосибирске мужчина избил соседа из-за замечания
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Виталий Белоусов/РИА Новости

В Новосибирске ссора соседей из-за громкой музыки закончилась дракой и уголовным делом, зачинщик потасовки получил условный срок. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции.

Инцидент произошел в июне 2024 года, пятилетний сын обвиняемого громко слушал музыку в вечернее время. Это не понравилось соседу, живущему через стену, он начал ругаться, употребляя нецензурную брань и назвал ребенка «конем».

Музыку выключили, однако через несколько минут сосед вернулся и ударил по голове отца обвиняемого. Мужчины вышли на улицу, между ними завязалась потасовка, подсудимый нанес соседу несколько ударов кулаком по голове. Суд признал обвиняемого виновным в умышленном причинении вреда здоровью и назначил ему наказание в виде полутора лет лишения свободы условно.

До этого сообщалось, что в ЯНАО мужчина связал, избил и ограбил соседку по даче. Злоумышленник напал на нее и нанес ей несколько ударов ножом. Связав раненой руки скотчем, он проник в ее дом и похитил имущество на сумму более 100 тысяч рублей. Пока мужчина обыскивал дом в поисках ценностей, женщине удалось позвонить в службу скорой помощи. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о покушении, подозреваемому может грозить до 20 лет лишения свободы.

Ранее россиянину не понравилось, как припаркована чужая машина, и он разбил ее молотком.

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