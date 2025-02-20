СК завел дело о разжигании ненависти к россиянам

СК возбудил дело о разжигании ненависти к проживающим в Абхазии гражданам РФ

Следственный комитет (СК) РФ возбудил дело по факту разжигания ненависти и вражды к гражданам России, которые проживают на территории Абхазии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя СК РФ Светлану Петренко.

Следствие установило, что не позднее 16 февраля отдельные лица, используя интернет, публично призывали к преследованию армян, русских и абхазов, имеющих российское гражданство.

Представитель следственного органа уточнила, что призывы содержали высказывания, обосновывающие и утверждающие необходимость массовых репрессий, совершения иных противоправных действий, включая применение насилия, в отношении представителей армянской нации.

По ее словам, на причастность к преступлению следователи проверяют Энвера Бганбу, Юрия Ванабу, Дмитрия Ардзинбу, Геннадия Айбу, Гочи Пилию, Масика Шакрыла и других лиц.

В конце января правительство Абхазии попросило Россию поддержать пророссийского кандидата на предстоящих выборах главы республики. Об этом говорилось в открытом письме исполняющего обязанности премьер-министра Абхазии Валерия Бганбы к президенту России Владимиру Путину.

Также в конце прошлого месяца председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила, что ее ведомство получает большое количество обращений со стороны граждан Абхазии об открытии дополнительных участков в российских городах и готово помочь.

Ранее в России заявили о необходимости пресечь разжигание вражды между народами.