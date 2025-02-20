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Мужчина выиграл $1,3 млн в лотерею, используя одни и те же номера в течение 4 лет

Американец 4 года играл в лотерею одинаковыми числами и выиграл $1,3 млн
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Shutterstock

В США мужчина выиграл $1,3 млн, играя одними и теми же номерами в течение четырех лет, пишет Michigan Lottery Connect.

Житель округа Уэйн, пожелавший остаться анонимным, стал счастливым обладателем джекпота в размере $1,3 млн в лотерее Lotto 47. Выигрышный билет с номерами 04-08-17-28-36-43 был приобретен в магазине Mac's II Inc., расположенном в городе Тейлор.

54-летний победитель рассказал, что играл этот набор чисел на протяжении четырех лет.

«Это сбывшаяся мечта! Победа принесла мне и моей семье финансовую свободу», — поделился он.

Счастливчик уже посетил штаб-квартиру лотереи, чтобы получить свой приз. Он выбрал единовременную выплату в размере около $901 тыс. вместо аннуитетных выплат на полную сумму. На выигрышные деньги мужчина планирует оплатить счета и устроить семейный отпуск.

Ранее американка выиграла $2 млн благодаря ошибке продавца.

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