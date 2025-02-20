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В Благовещенске запуганный юноша отдал мошенникам 6,8 млн рублей

В Амурской области юноша отдал мошенникам 6,8 млн рублей родителей
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Shutterstock

В Благовещенске 17-летний юноша поверил в несуществующее уголовное дело и перевел мошенникам все накопления родителей. Об этом сообщает УМВД по Амурской области.

В правоохранительные органы обратилась 39-летняя жительница Благовещенска, женщина сообщила, что ее несовершеннолетний сын отдал мошенникам все хранившиеся дома деньги в сумме почти 7 млн рублей.

Выяснилось, что с молодым человеком связалась неизвестная, которая под предлогом получения документов из поликлиники уговорила подростка продиктовать номер СНИЛС. Затем с юношей продолжил общение якобы сотрудник Центробанка, который сообщил, что неизвестные с территории Украины пытаются оформить на родителей подростка кредиты.

Мошенник запугал несовершеннолетнего, заявив, что родителей отправят в колонию, а его и младшую сестру сдадут в детский дом. Напуганный подросток взял из сейфа деньги и через разные банкоматы перевел их на указанные преступником счета.

Ранее в Петербурге пенсионер из-за мошенников потерял почти 3,8 млн рублей.

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