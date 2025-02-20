Школьники из Подмосковья смогут проверить свои знания финансовой грамотности

В Подмосковье проведут онлайн-олимпиаду по финансовой грамотности

Образовательная платформа «Учи.ру» с 4 марта по 3 апреля 2025 года проведет онлайн-олимпиаду по финансовой грамотности для школьников 1-11 классов, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Олимпиада пройдет бесплатно в онлайн-формате в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» и стратегии повышения финансовой грамотности в России до 2030 года.

Участники олимпиады будут выполнять основанные на реальных ситуациях задания, которые помогут им лучше узнать об управлении личными финансами и планировании бюджета.

Призерам вручат дипломы, грамоты и сертификаты, а учителя и образовательные организации получат благодарственные письма.

Олимпиада пройдет при поддержке министерства финансов РФ, Банка России, министерства экономического развития РФ и АНО «Национальные приоритеты».