Россиянка с вывихом плеча получила рецепт на препарат от кашля и полоскание для горла

В Якутске пенсионерке с вывихом плеча прописали средство от кашля и полоскание

Жители Якутска пожаловались на качество оказания медицинской помощи своей пожилой родственнице. По их словам, 75-летняя пенсионерка обратилась в одну из местных поликлиник с жалобой на боль в руке после подвывиха плеча. Женщина ожидала получить рецепт на обезболивающее, но вместо этого ей выписали лекарства, которые назначают при ОРВИ. Этой историей поделились родственники пациентки в беседе с изданием SakhaDay.

«Назначение первого участкового нам показалось странным, будто она заболела ОРВИ или ковидом. Назначены антибиотики, противовирусные, парацетамол, от сухого кашля, противоаллергические препараты и полоскание горла и так далее. <...> Дело в том, что пациент и не жаловался на коронавирус, не было у нее ни кашля, никаких симптомов. Она просто хотела облегчить боль при подвывихе плеча», — поделились собеседники СМИ.

На следующий день пациентку, по словам авторов сообщения, осмотрел другой врач, который прописал другие лекарства.

В городской поликлинике №3 объяснили сложившуюся ситуацию тем, что первый прием осуществлял не врач, а фельдшер, который использовал «типовые назначения» при ОРВИ. В медучреждении, по информации издания, признали ошибку и пообещали провести проверку.

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