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Министр Алиханов рассказал о ситуации с чипами для загранпаспортов в России

Алиханов сообщил об отсутствии дефицита чипов для загранпаспортов в РФ
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Shutterstock

Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов заявил, что в стране не наблюдается дефицита чипов для загранпаспортов и банковских карт. Его слова приводит ТАСС.

«Нет, дефицита нет», — заявил он.

Также министр отметил, что российские производители полностью обеспечивают необходимые потребности.

Главное управление по вопросам миграции МВД России ранее сообщило, что россияне официально могут иметь только два загранпаспорта, но один из них должен быть биометрическим. В загранпаспортах нового образца цифровая фотография и отпечатки указательных пальцев содержатся в чипе, который вшит в одну из страниц документа, добавили в ведомстве.

12 февраля стало известно, что жительница Читы через суд взыскала компенсацию с МВД за сорванную семейную поездку в Китай. Согласно материалам дела, заявительница вместе с супругом и дочерью должны были отправиться в составе группы в туристическую поездку, но на границе всех троих не пропустили из-за ошибки в паспорте женщины.

Ранее юрист назвал алгоритм действий при потере паспорта.

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