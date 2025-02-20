Семья российской дошкольницы четыре месяца лечит дочь после падения на нее шкафа в детсаду

В Якутске девочка четыре месяца лечится после падения шкафа в детском саду

Семья дошкольницы из Якутска, которая в октябре 2024 года получила в детском саду серьезную травму, опасается, что виновные могут остаться безнаказанными. Об этом они рассказали в беседе с изданием «Якутск Вечерний».

Инцидент произошел 23 октября в одной из частных детских учреждений города: на девочку упал не прикрепленный к стене шкаф — ребенок получил перелом трех позвонков. По словам семьи потерпевшей, их дочь до сих пор не оправилась от случившегося.

«Уже четыре месяца она борется с последствиями этого несчастного случая, лечим сломанные три позвонка. Мы, как родители, не можем оставаться в стороне и наблюдать, как наш ребенок страдает из-за халатности, которая привела к этой трагедии», — приводит газета слова матери ребенка.

Как утверждают собеседники СМИ, в региональном Следственном комитете им якобы сообщили, что дело, возбужденное после инцидента, может быть закрыто. Семья потерпевшей решила придать делу огласку, чтобы виновных привлекли к ответственности и подобное не повторилось уже с другим ребенком.

Ранее жительница Салехарда обвинила воспитателей ребенка в распитии алкоголя на работе.