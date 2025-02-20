Россиян предупредили об опасности «ветряночных вечеринок» для детей

Участие детей в так называемых ветряночных вечеринках, когда к заболевшему ребенку приглашают здорового, может привести к осложнениям, поскольку каждый случай индивидуален. Об этом сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Нижегородской области.

«Родителям, заведомо подвергающим своих детей опасности заражения ветряной оспой, необходимо помнить, что каждый ребенок переносит болезнь индивидуально. Кроме того, тяжесть заболевания напрямую не зависит от возраста заболевшего», — подчеркнули в ведомстве.

В минздраве Нижегородской области добавили, что вакцинация детей от ветрянки не является обязательной. Получателями вакцины за счет средств областного бюджета в основном являются дети из групп риска, например, с тяжелыми заболеваниями. Без наличия показаний родители могут вакцинировать детей в частных центрах за свой счет.

До этого родителям рассказали, что намеренное заражение детей ветрянкой может привести к сепсису, воспалению оболочки мозга (менингиту) или пневмонии. Чтобы избежать заражения, врачи рекомендуют мыть руки, особенно перед едой, стараться не трогать лицо и не делиться с кем-то зубной щеткой, полотенцем и столовыми приборами. Лучшим способом профилактики на сегодняшний день является прививка.

Ранее россиянам рассказали, можно ли заразиться ветрянкой повторно.