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Мужчина разорвал баннер к 80-летию Победы в Выборге и попал на видео

В Ленобласти задержали мужчину, который испортил баннер ко Дню Победы
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Кадр из видео/Telegram-канал «Mash на Мойке»

В Ленинградской области мужчина испортил баннер к 80-летию Победы. Его выходка попала на камеру, видео опубликовал Telegram-канал «Mash на Мойке».

Инцидент произошел у стадиона спортивной школы в Выборге. На записи видно, как вандал в черном капюшоне подходит к стенду и пытается сломать его. Мужчина раскачал конструкцию, разорвал баннер «80 лет Победы» и удалился.

Вскоре хулигана задержали, им оказался 43-летний местный житель. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм».

На этой неделе неизвестный вандал срезал с забора баннер в честь 80-летия Победы в Ессентуках. После этого женщина прошлась по нему, а затем вытерла об него ноги — это попало в объектив камеры видеонаблюдения.

Ранее прикурившей от Вечного огня россиянке назначили 360 часов обязательных работ.

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