Суд в Крыму дал мужчине 18 лет колонии за работу на спецслужбы Украины

Верховный суд Крыма приговорил 32-летнего жителя Ленинского района к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры республики в Telegram-канале.

Судом установлено, что мужчина, будучи несогласным с проведением специальной военной операции на Украине, в июне 2023 года вступил в сообщество в социальной сети, созданное и координируемое главным управлением разведки министерства обороны Украины. Там он получил задание и осенью 2023 года сфотографировал и заснял на видео места дислокации Вооруженных сил Российской Федерации в городе Феодосии. За предоставленную информацию подсудимый получил от куратора денежные средства.

Помимо отбывания наказания в колонии, подсудимый также получил один год и шесть месяцев ограничения свободы и штраф в размере 100 тысяч рублей.

20 февраля посольство России в Норвегии направило запрос в полицию после предупреждений Службы внешней разведки (СВР) РФ об угрозе терактов в Европе. Отмечалось, что целью украинских спецслужб также могут стать посольства РФ в Венгрии или Словакии. Подобный выбор сулит дополнительную выгоду, так как в таком случае дискредитируют участников Евросоюза, предпочитающих выражать «особую позицию» по ситуации на Украине.

Ранее житель Домодедова признался в сотрудничестве с украинскими спецслужбами.