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Суд в Москве заочно осудил гражданина ФРГ Шмидта за мошенничество

Суд приговорил гражданина ФРГ Шмидта к шести годам тюрьмы за мошенничество
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Shutterstock

Суд в Москве заочно приговорил гражданина ФРГ Франца Шмидта к шести годам лишения свободы в колонии общего режима по делу о покушении на мошенничество. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы московских судов.

«Срок наказания исчисляется с фактического задержания Шмидта Франца на территории Российской Федерации либо с момента передачи Шмидта Франца правоохранительным органам Российской Федерации», — сообщили в суде.

По данным следствия, мужчина разработал преступный план завладеть денежными средствами Российской Федерации в особо крупном размере на основании специально изготовленного для этого решения арбитражного суда. Мужчина планировал получить средства в качестве возмещения экономического ущерба, понесенного в результате осуществления в РФ предпринимательской деятельности.

До этого в Санкт-Петербурге подали в суд на брачного афериста, обманувшего 24 женщины на 34 млн рублей.

Ранее в Германии за мошенничество осудили мужчину, который притворялся инвалидом.

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