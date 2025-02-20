Следком завел уголовное дело после посадки легкомоторного самолета в Нижегородской области

СК: возбуждено уголовное дело после инцидента с самолетом в Нижегородской области

Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России возбудило уголовное дело по факту аварии с легкомоторным самолетом в Нижегородской области, после которой погибли два человека. Об этом пишет официальный Telegram-канал ведомства.

Уточняется, что дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта лицом, в силу выполняемой работы или занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

На месте происшествия работают следователи и криминалисты СК на транспорте. Специалисты допрашивают свидетелей, назначены экспертизы. Отмечается, что следствие рассматривает две основные версии случившегося: ошибка пилотирования или технические неисправности воздушного судна.

Об инциденте стало известно 20 февраля. По данным МЧС РФ, авария случилась около населенного пункта Новоликеево. Легкомоторный самолет RV-7 совершил жесткую посадку и загорелся, в результате погибли два человека. На место пожара приехали шесть пожарных и спасателей и две единицы техники.

Ранее прокуратура сообщила о повреждении оборудования в якутском аэропорту.