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СК и прокуратура начали проверки после крушения самолета в Нижегородской области

Прокуратура и СК начали проверки после крушения самолета в Нижегородской области
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НАШЕПТАЛИ КСТОВО/VK

Прокуратура и СК начали проверки после жесткой посадки самолета в Нижегородской области. Об этом сообщили пресс-службы обоих ведомств.

Как уточнили в Приволжской транспортной прокуратуре, жесткую посадку совершил легкомоторный самолет марки Vans RV-7.

В Центральном следственном управлении СК на транспорте добавили, что следователи выясняют все обстоятельства и причины трагедии и проводят проверку по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

Легкомоторный самолет потерпел крушение в Кстовском районе Нижегородской области, на месте жесткой посадки возник пожар. На место пожара приехали шесть пожарных и спасателей и две единицы техники, которые потушили огонь. По данным МЧС региона, в воздушном судне были два человека — их спасти не удалось.

Ранее в Аризоне столкнулись два самолета.

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