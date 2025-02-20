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В Башкирии заснувший за рулем водитель протаранил закусочную

В Башкирии мужчина заснул за рулем и врезался в кафе
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Госавтоинспекция Башкортостана

В Башкирии правоохранители выясняют обстоятельства аварии, в которой водитель влетел в закусочную. Об этом сообщает главный государственный инспектор безопасности дорожного движения по региону Владимир Севастьянов.

Инцидент произошел в Учалах, на улице Ленина. По предварительной информации, 38-летний мужчина за рулем машины марки Mazda въехал в остановку и пункт питания. На кадрах с места инцидента заметно, как автомобиль на скорости протаранил заведение.

«В результате ДТП 18-летний работник общепита получил травмы», – сообщается в публикации.

Прибывшие на место правоохранители выяснили, что водитель был трезв. По его словам, он уснул за рулем, так как до этого у него была ночная смена.

До этого в Москве водитель спровоцировал аварию из-за плохого самочувствия. Во время движения у него остановилось сердце, мужчина не мог управлять автомобилем, поэтому врезался в другую машину.

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