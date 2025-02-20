Житель Тюменской области вызвал скорую и взял фельдшера на мушку

Пьяный житель Тюменской области вызвал скорую и после оказания помощи взял фельдшера на мушку. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Инцидент произошел в июле прошлого года в Уватском районе, когда фельдшер скорой помощи приехала домой к 44-летнему Руслану Джамбулову, который жаловался на здоровье.

Едва получив необходимую помощь и, вероятно, испытав облегчение, мужчина, находившийся под воздействием алкоголя, резко стал агрессивным. Он направил на женщину пневматический пистолет и принялся ей угрожать.

Джамбулова задержали по обвинению в угрозе лицу, выполняющему служебные обязанности. Хулиган полностью признал свою вину, раскаялся, но отказался давать показания. В итоге приговорил его к 1,5 года лишения свободы условно.

Ранее житель Камчатки запер медиков в квартире и объяснил свой поступок.