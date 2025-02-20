В Саратовской области ликвидировали мужчину, планировавшего взорвать авто чиновника

В Саратовской области был ликвидирован диверсант, планировавший подрыв автомобиля чиновника по заданию украинских властей. Об этом заявили в Федеральной службе безопасности, передает РИА Новости.

В Федеральной службе безопасности сообщили, что при попытке задержать подозреваемого сотрудники силовых структур столкнулись с вооруженным сопротивлением. В результате спецоперации злоумышленник был нейтрализован, при этом никто из силовиков и гражданских лиц не пострадал.

По информации ФСБ, подрывник, родившийся в 1976 году, был завербован во время посещения Украины в 2024 году. В Киеве его подготовили к совершению теракта, а затем он прибыл в Саратовскую область, где собирал данные о военном аэродроме и фиксировал удары беспилотников. Эти сведения, как считают в ФСБ, могли быть использованы для корректировки наведения Вооруженных сил Украины.

Для осуществления подрыва злоумышленник извлек из тайника взрывное устройство, которое было обнаружено на месте его ликвидации, а также пистолет Макарова. Кроме того, у мужчины были обнаружены средства наблюдения. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

До этого задержанная в Ростове-на-Дону женщина призналась в подготовке теракта в отношении чиновника.

Ранее ФСБ задержала гражданина Германии, подозреваемого в подрыве ГРС в Калининграде.