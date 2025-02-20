Число пенсионеров на учете в СФР выросло увеличилось до 41 млн человек

Число пенсионеров на учете в Соцфонде выросло в 2024 году на 94 тысячи человек

Число состоящих на учете в Социальном фонде России (СФР) пенсионеров увеличилось в 2024 году на 94 тыс. человек, общее число составило 41,169 млн человек. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные Соцфонда.

Согласно опубликованным данным, работающих пенсионеров стало больше на 342 тыс. человек. На 1 января прошлого года их число составляло 7,866 млн, а на 1 января 2025 года — 8,208 млн. Число неработающих пенсионеров сократилось на 249 тыс. человек — с 33,209 млн до 32,96 млн.

По состоянию на 1 января этого года количество пенсионеров, получающих страховую пенсию по старости, составило 33,379 млн, социальную пенсию — 3,466 млн, а по инвалидности — 2,224 млн человек.

19 февраля сенатор Ольга Епифанова сообщала, что россияне с 2026 года получат возможность выходить на пенсию без написания заявлений.

В следующем году право выйти на пенсию по старости получат 64-летние мужчины и 59-летние женщины. Им нужно будет иметь 15 лет стажа и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов.

Ранее сообщалось, что пенсионер лишился 4 млн рублей после звонка от «сотрудника ФСБ».