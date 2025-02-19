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В Краснодаре силовики ворвались в школу единоборств и уложили детей лицом в пол

Baza: в Краснодаре силовики пришли в школу единоборств в поисках нелегалов
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Телеграм-канал Baza

Во время тренировки в школе единоборств «Молодые орлы» в зал ворвались силовики с автоматами, сообщает Telegram-канал Baza.

На видеозаписи, опубликованной Telegram-каналом, видно, как в зал врываются мужчины в камуфляже с автоматами и приказывают всем лечь лицом в пол. Кроме детей в зале, силовики уложили лицом в пол и родителей, ожидавших их в холле.

Отмечается, что инцидент произошел 13 февраля.

«За несколько минут до мероприятий силовики пришли на прошлый адрес спортшколы. Там никого найти не удалось, и тогда один из них позвонил тренеру с вопросом, можно ли записаться на тренировку, и спросил адрес», — говорится в сообщении.

До этого ГУ МВД по Ленинградской области сообщало, что в Петербурге в отделы полиции после рейдов по стройкам доставили более 100 иностранцев-нарушителей. Стражи порядка провели профилактический рейд, чтобы выявить нарушителей миграционного законодательства.

Ранее силовики провели рейд в ТЦ «Принц Плаза» в Москве.

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