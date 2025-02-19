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Госдума ужесточила наказание за уничтожение имущества по мотивам вражды

ГД приняла проект об ужесточении наказания за порчу имущества по мотивам вражды
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Максим Блинов/РИА Новости

Депутаты Государственной думы приняли во втором и третьем чтениях законопроект, в рамках которого ужесточается наказание за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если оно было совершено по мотивам ненависти или вражды. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно документу, в статью 167 УК РФ будут внесены изменения. Так, наказание за умышленную порчу имущества по мотивам вражды будет составлять пять лет лишения свободы. Согласно действующим нормам, за подобное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком на два года.

Также законопроектом предлагается установить наказание до пяти лет лишения свободы за порчу имущества по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти.

В конце января стало известно, что комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила инициативу министерства юстиции, предполагающую ужесточение наказания за разжигание ненависти. Поправки предполагают, что уголовное дело будут заводить при однократном совершении проступка.

Ранее стало известно, что в Госдуму внесут проект, расширяющий права беременных.

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