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В Ленобласти пожилого банщика задержали за неоднократное изнасилование несовершеннолетней

MK.RU: в Гатчине банщика подозревают в неоднократном изнасиловании школьницы
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Shutterstock

В Ленинградской области 61-летнего местного жителя задержали по подозрению в престуcтуплении против половой неприкосновенности подростка. Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации издания, полицейские задержали мужчину, который работает банщиком, а также слесарем на железной дороге. По версии предварительного расследования, преступления злоумышленник совершал в отношении несовершеннолетней 2007 года рождения с 2014 по 2019 год в доме деревни Малое Верево. На тот момент потерпевшей было от семи до 12 лет.

Собеседник СМИ в силовом ведомстве отметил, что были проведены оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых удалось изобличить мужчину в противоправных действиях. В распоряжении следствия есть разговоры задержанного с потерпевшей.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Ранее в Екатеринбурге девочка-иностранка заявила, что ее изнасиловал соотечественник.

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