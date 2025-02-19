В Ленобласти пожилого банщика задержали за неоднократное изнасилование несовершеннолетней

В Ленинградской области 61-летнего местного жителя задержали по подозрению в престуcтуплении против половой неприкосновенности подростка. Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации издания, полицейские задержали мужчину, который работает банщиком, а также слесарем на железной дороге. По версии предварительного расследования, преступления злоумышленник совершал в отношении несовершеннолетней 2007 года рождения с 2014 по 2019 год в доме деревни Малое Верево. На тот момент потерпевшей было от семи до 12 лет.

Собеседник СМИ в силовом ведомстве отметил, что были проведены оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых удалось изобличить мужчину в противоправных действиях. В распоряжении следствия есть разговоры задержанного с потерпевшей.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

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