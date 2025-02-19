Владимир Якушев встретился с участниками СВО и ветеранами боевых действий в Афганистане

«Единая Россия» проведет множество мероприятий в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, рассказал секретарь генсовета партии, первый вице-спикер Совфеда Владимир Якушев в рамках встречи в Тюмени с участниками СВО и ветеранами боевых действий в Афганистане.

«Мы будем вести активную работу с теми, кто принимал участие в разных военных конфликтах, выполнял боевые задачи за пределами нашей страны», — сказал он.

Якушев добавил, что за время СВО по инициативе партии было принято около 130 законов в поддержку бойцов.

«Все законопроекты в этой сфере принимаются практически единогласно», — сказал он.

В рамках встречи Якушев вместе с губернатором Тюменской области Александром Моором оценил модернизированный центр «Аванпост».

Также Якушев и Моор побывали у мурала уроженцу Казанского района, офицеру-десантнику, Герою России Жумабаю Раизову, героически погибшему в зоне СВО.