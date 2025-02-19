В Саратове за 50 копеек рассчитают стоимость восстановления гостиницы «Россия»

Стоимость восстановления сгоревшего здания гостиницы «Россия», расположенного на проспекте Столыпина, 18 в Саратове, рассчитают за 50 копеек. Об этом сообщает sarinform.ru со ссылкой на аукционную документацию на сайте Госзакупок.

По его данным, изначально из городского бюджета на эти цели планировали выделить 655,3 тыс. рублей, в торгах приняли участие три компании. Победу одержал участник, предложивший за услуги 1,7 рубля, однако, после этого он отказался заключать контракт. В итоге его подписали с московской фирмой «Прайс Информом», которая предложила выполнить работу за 50 копеек.

После подписания контракта подрядчику предстоит рассчитать площадь здания и объем строительных работ, техническое состояние здания и стоимость ремонтно-реставрационных работ в ценах на конец 2024 года.

Пожар произошел 4 ноября 2021 года. Памятник архитектуры «Дом И. И. Зейферт», в котором раньше была гостиница «Россия», был построен в XIX веке. Там загорелся четвертый этаж здания на всей площади — 2,4 тыс. кв. метров. К тушению пожара привлекли 15 пожарных расчетов.

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