Пациент пережил остановку дыхания и рассказал о том, что увидел

В Британии мужчина пережил остановку дыхания и рассказал о том, что увидел. Об этом сообщает Daily Mail.

Пациент по имени Джеймс Рейнольдс приехал на операцию по удалению желчного пузыря. Такая операция не считается сложной, мужчина не сильно нервничал и пытался успокоить себя.

Планировалось, что после манипуляций он будет восстанавливаться около двадцати минут, но процесс занял около двух часов. Очнувшись, Рейнольдс почувствовал странное ощущение в желудке.

Позже мужчина понял, что вокруг становится больше врачей, один из которых требовал, чтобы он начал дышать. Постепенно белый свет палаты становился все ярче и заполнял помещение.

«Моя жизнь не промелькнула перед моими глазами. Я не видел Бога. Был только белый свет», – сообщается в публикации.

Пациент добавил, что не чувствовал дискомфорта, наоборот – его охватило «теплое» ощущение, а мысли прояснились.

Несмотря на эти обстоятельства, Рейнольдс выжил и постепенно восстанавливается.

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