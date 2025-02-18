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Организаторы выставки «Виктор Цой. Легенда» рассказали о высоком интересе зрителей

Выставку «Виктор Цой. Легенда» продлили до конца сентября 2025 года
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Компания «Афиша»

Выставку «Виктор Цой. Легенда» в Санкт-Петербурге продлили до 30 сентября 2025 года в связи с высоким интересом со стороны зрителей, сообщили организаторы.

Выставка включает в себя 13 залов общей площадью почти 3 тыс. кв. м. В каждом зале посетители могут ознакомиться с жизнью и творчеством Виктора Цоя.

На выставке представлены личные вещи музыканта, среди которых гитары, черновики текстов, костюмы и фотографии. Также посетители могут увидеть редкие экспонаты, включая двойной кулон, который Цой приобрел во время поездки в США.

Также на выставке работает отдельный детский зал, созданный на основе книги «Цой. История рок-звезды в буквах и картинках».

Посетители выставки могут также исполнить в караоке хиты Виктора Цоя.

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