Секс-работница травила клиентов фентанилом и грабила их

В США будут судить секс-работницу, которая отравила четырех клиентов, а затем ограбила их. Об этом сообщает NBC News.

С января по июнь 2023 года Ребекка Обборн, секс-работница из Огайо, встретилась с четырьмя клиентами, после чего накачала их фентанилом и ограбила. Жертвами нападений стали 64-летний Уэйн Акин, 54-летний Роберт Снок, 30-летний Джозеф Крамплер и 42-летний Гай Ренда-младший. Еще одному мужчине, который стал клиентом проститутки в декабре того же года, удалось спастись.

По версии следствия выяснилось, что женщина причастна к совершению около 30 тяжких преступлений. Однако 34-летняя Обборн отвергла все обвинения. Судмедэксперты признали фигурантку дееспособной, то есть способной понять характер и цель судебного разбирательства. Пока дата процесса не назначена, но уже ясно, что секс-работница ответит за содеянное в суде.

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