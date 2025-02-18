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Москвичам рассказали, когда ждать прихода метеорологической весны

Синоптик Позднякова: метеорологическая весна придет в Москву 21 марта
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Алексей Майшев/РИА Новости

Метеорологическая весна ожидается в Москве 21 марта. Об этом «Москве 24» рассказала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Она уточнила, что в начале первого месяца весны температура воздуха будет переменчивой. При этом устойчиво положительной среднесуточная температура будет во второй половине марта, добавила синоптик.

«Практически астрономическая и метеорологическая весна могут прийти приблизительно в одно и то же время», — отметила Позднякова.

Метеорологи Яндекс Погоды до этого сообщали, что весна 2025 года будет аномально теплой почти во всех регионах России, этому поспособствует перенос разогретых атлантических воздушных масс. Превышение климатической нормы более чем на один градус коснется как европейской территории России, так и Урала, Западной и Восточной Сибири, Дальнего Востока.

Синоптики добавили, что в Москве в марте выпадет около 40 мм осадков, в мае — 60 мм. Кроме того, сырая весна ожидается в Краснодаре (180 мм осадков) и Ростове-на-Дону (145 мм).

Ранее москвичам рассказали о погоде в марте.

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