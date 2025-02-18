Врач назвала основные причины набора лишнего веса

Врач Джутова: стресс и депрессия могут быть причинами набора лишнего веса

Стресс и эмоциональные расстройства, включая депрессию, тревожность и панические атаки, являются основными причинами набора лишнего веса. Об этом РИАМО рассказала врач-диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьяна Джутова.

По ее словам, в таком состоянии люди могут использовать пищу как способ для борьбы с ним. Врач рекомендует обратиться к психотерапевту, чтобы выявить причину проблем и изменить поведение.

«Диетолог разрабатывает персонализированный план питания, основываясь на результатах анализов и других диагностических исследований. Это позволяет оптимизировать обмен веществ и достичь стабильного снижения веса», — отметила Джутова.

Она отметила, что для эффективного снижения веса нужен комплексный подход — помощь эндокринолога, гастроэнтеролога, диетолога, психотерапевта и тренера.

Диетолог, эндокринолог КДЦ НКЦ №2 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Юлия Атаманова до этого рассказала «Газете.Ru», что при недостатке сна или его плохом качестве происходят гормональные изменения в организме, которые способствуют набору лишнего веса.

Ранее сообщалось, что связь между лишним весом и уровнем счастья озадачила ученых.